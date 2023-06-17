Еврейская конфедерация ответила на заявление Путина: "Зеленский – лидер, показавший пример мужества"

Российский диктатор Владимир Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа" во время пленарного заседания в рамках Петербургского экономического форума. На скандальное заявление кремлевского диктатора отреагировал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Он ответил, что именно лидер Украинского государства сейчас демонстрирует пример настоящего мужества своему народу и всему мировому сообществу.

Об этом Борис Ложкин написал в Facebook.

Владимир Зеленский – лидер, который показал пример мужества своему народу и всему миру. Владимир Зеленский – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся стойкой стойкостью нашего президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан", — говорится в сообщении

Ложкин отметил, что в современной Украине отсутствует неонацизм, тем более на государственном уровне. Он сказал, что в своем недавнем исследовании Антидиффамационная лига напрямую связала это с авторитетом Владимира Зеленского, возглавившего всю нацию, в том числе евреев, в борьбе с российской агрессией.

Также в Европейской конфедерации Украины ответили на обвинения украинцев в преступлениях Холокоста.

"Хотим напомнить, что Украина является четвертой в мире страной по количеству Праведников народов мира (люди, которые спасали евреев во время Холокоста) — 2 691 человек, по данным Яд Вашем. По данным украинских исследователей, украинцев-Праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету – сотни тысяч спасенных жизней евреев… Именно при Президенте Владимире Зеленском начат День украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, который отмечается на государственном уровне 14 мая… Можно приводить еще много аргументов, которые опровергают нарративы российской пропаганды. Но в качества иллюстрации так называемой «денацификации» хотим показать только одно фото. Это Менора в Мемориале «Дробицкий Яр» в окрестностях Харькова. Здесь во время Холокоста нацисты расстреляли около 20 тысяч узников Харьковского гетто. Снимок сделан сразу после российских обстрелов 26 марта 2022 года", — резюмировал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Менора в Мемориале "Дробицкий Яр" в окрестностях Харькова. Фото/Facebook: Борис Ложкин.

Напомним, 17 июня россияне обстреляли авто с людьми в Харьковской области — погибли волонтеры.

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