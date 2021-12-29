Еврейские благотворительные фонды – какие общественные организации помогают украинцам. 

Еврейская диаспора в Украине – одна из самых больших в мире. На сегодняшний день в стране проживает более полумиллиона евреев. А количество реально действующих организаций, которые объединяют евреев и помогают решать проблемы в регионах их наибольшей концентрации давно перевалило за сотню. Наиболее активны представители диаспоры в Киеве и Днепропетровске.

Один из самых сильных благотворительных фондов диаспоры – столичный "Фонд дружбы". Его главная цель – поддержка проектов, которые направлены на укрепление израильского сообщества, коммуникации с органами власти и развитие государственного стратегического партнерства.

Помимо этого, фонд помогает евреям по всему миру репатриироваться и абсорбироваться в Израиле. Он предоставляет не только материальную помощь, а и юридические консультации, дополнительные льготы, помощь в поиске жилья и работы. Для любого репатрианта здесь работает своя программа алии.

Еще один международный благотворительный фонда, расположенный в столице, "Еврейский Хэсэд Бнэй Азриэль". Волонтеры этой организации систематически оказывают помощь самым незащищенным категориям людей в Киевской области. Программы Хэсэда направлены на улучшение качества жизни в целом и на культурное просвещение в частности. На сегодняшний день под постоянной опекой организации находится более 11 000 человек.

В Харькове флагманом еврейской благотворительности является Фонд Александра Фельдмана. Это одна из крупнейших организаций Украины, которая занимается меценатством, негосударственной культурной политикой, образованием и социальной поддержкой нуждающихся.

За время работы Фонда были реализованы сотни программ по всей стране. Большая часть из них – в сфере духовного развития украинцев, образования и сохранения культурного наследия.

Среди общественных организаций, работающих в Днепре, отдельного внимания заслуживает организация под названием Хесед Менахем. Она была основана в 1994 году при поддержке "Американского Еврейского Объединённого Распределительного Комитета" и названа в честь Любавического Ребе Менахема Мендла Шнеерсона.

Организация оказывает помощь преимущественно людям преклонного возраста. Волонтеры предоставляют им все, что необходимо – от медикаментов и продуктов питания до помощи психологов.

А вот днепропетровская организация "Цивос Гашем в СНГ" в основном помогает детям-сиротам Днепра. Два раза в неделю волонтеры объезжают город, останавливаясь на больших площадях и вокзалах, чтобы каждый нуждающийся ребенок мог получить продуктовый набор или обратиться за помощью. Помимо продуктов питания, представители "Цивос Гашем в СНГ" раздают детям одежду, обувь. Дают возможность погреться и посмотреть мультфильмы. Все это происходит при содействии со стороны социальных служб Днепра.

Безусловным лидером по работе с молодежью по праву считается фонд "Шиурей Тора Любавич".

Главная цель организации – популяризация изучения Торы и еврейского образа жизни среди молодежи. Работа Фонда построена на 10-ти мивцоим Ребе, различных ивентах и образовательных мероприятиях.

Шиурей Тора Любавич был создан в 2002 году и достаточно быстро стал одной из самых продвинутых организаций в неформальном изучении традиций не только в Украине, а и во всем мире. Президентом фонда является Артур (Натан) Золотаревский.

При его поддержке и поддержке главного раввина Днепра Каминецкого организация воплотила порядка 10 масштабных проектов, работающих на постоянной основе. Среди них всеукраинская сеть еврейских молодежных клубов, специальный онлайн проект для подростков и лучшие еврейские лагеря в Украине.

Помимо молодежи организация оказывает поддержку участникам АТО/ООС и членам их семей. По инициативе Артура Золотаревского, в Ашкелоне был реализован проект по реабилитации и оздоровлению вдов и детей погибших украинских воинов – они прошли оздоровление в семейных лагерях и получили помощь специалистов-психологов в Израиле.

Но одним из самых уникальных и масштабных проектов в жизни еврейской диаспоры Днепра по-прежнему остается комплекс "Менора". Центр был создан благодаря Президенту Днепропетровской еврейской общины Геннадию Боголюбову и Президенту Объединенной еврейской общины Украины Игорю Коломойскому, президенту фонда "Шиурей Тора Любавич" Артуру (Натану) Золотаревскому и Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу.

Позже его передали в дар Днепропетровской Еврейской общине. Сейчас под руководством Главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого здесь реализовываются разнообразные культурные, религиозные, образовательные программы для всех желающих. К тому же "Менора" стала своего рода платформой для коммуникации всех представителей еврейской общины и не только.

Работу центра поддерживают такие выдающиеся личности, как Главный раввин Израиля Шломо Амар и Министр информации и диаспоры Израиля Юлий Эдельштейн.

Одним из самых примечательных объектов "Меноры" считается галерея, которая соединяет 7 башен здания. Ее декор выполнен из мрамора и иерусалимского камня. Она считается "продолжением" Стены плача и привлекает тысячи паломников со всей Украины.

Многие из упомянутых организаций входят в состав Объединённой еврейской общины Украины, некоторые работают автономно. Но при этом все они уже много лет оказывают огромную помощь не только представителям диаспоры, но и всем, кто нуждается в помощи и поддержке, а проекты, реализовываемые еврейскими благотворительными фондами, часто имеют всеукраинское значение.