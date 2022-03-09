Еврейские исследователи из Центра Кантора при Тель-Авивском университете назвали Путина фашистом

Еврейские исследователи из Центра Кантора при Тель-Авивском университете назвали Путина фашистом

Группа исследователей Центра Кантора выступила с коллективным обращением, в котором жестко осудила действия президента РФ Владимира Путина за искажение памяти о Холокосте и военных преступлениях России против Украины.

Об этом сообщил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в Facebook.

Совместное заявление опубликовано от имени профессоров Урия Шавита и Дины Порат, а также докторов Джованни Квера и Карла Йонкера.

В своем обращении ученые назвали агрессию путинского режима подлой и фашистской, противоречащей главным человеческим ценностям.

«На руках у Путина кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика – экзистенциальная угроза мировой демократии, миру и безопасности», – говорится в заявлении.

Исследователи отметили, что путинская пропаганда о якобы нацистской Украине, в которой президент имеет еврейские корни, лишь тривиализирует память о Холокосте.

«Путин полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост», – подчеркнули ученые.

Обращение было завершено категорическим осуждением всех проявлений жестокости, угроз и военных преступлений Путина и его режима.

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