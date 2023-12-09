Евродепутаты резко обратились к Дуде и руководству ЕС из-за блокады границы: детали

Группа евродепутатов обратилась к президенту Польши Анджею Дуде и руководителям институтов Евросоюза. Они просят принять необходимые шаги, чтобы остановить блокаду украинской границы, начатую польскими перевозчиками.

Текст обращения обнародовал в соцсети X литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Отмечается, что такие действия Польши играют на руку агрессору Российской Федерации. Ведь блокада границы ослабляет способность Украины защищаться от агрессии Кремля, потому что военное оборудование и компоненты для его изготовления завозятся через границу. Кроме того, действия польских забастовщиков усложняют доставку гуманитарной помощи от европейских волонтеров.

Более того — авторы обращения проводят параллель с действиями страны агрессорки, которая осуществила блокаду, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.

"Блокада польско-украинской границы похожа на российскую и неспособность польского правительства предпринять шаги для ее остановки позорит людей во всем ЕС, в том числе и Польши", — говорится в сообщении.

Европейские политики называют эту ситуацию полностью неприемлемой и служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

"Как члены Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред", – подчеркивают политики.

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Евродепутаты также отмечают, что забастовка на границе принесла еще и значительный экономический ущерб для Украины. Они отмечают, что на польских перевозчиков нужно возложить ответственность по компенсации Украине этого ущерба. Кроме того, по мнению евродепутатов, отсутствие должной реакции на "польскую блокаду" поощряет других к идентичным действиям.

"Решение об упрощении доступа украинских грузовиков к ЕС было принято на уровне Евросоюза, поэтому шаги по решению проблемы также должны приниматься на уровне ЕС", — говорится в письме.

Members of European Parliament urge President Duda and leaders of EU institutions to action to stop ongoing blockade of border crossings at the border by Polish truck drivers. ЕС solidarity с Украиной бороться за войну для защиты наших ценностей на месте. pic.twitter.com/nFRktjGNig — Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 8, 2023

Напомним, издание NYT опубликовало материал о том, что ВСУ испытывают нехватку поставок на фронте из-за блокады границы в Польше. По словам аналитиков, мерзнущим в окопах украинским солдатам становится все сложнее.

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