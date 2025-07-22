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Речь о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотренные законопроектом №12414, который уже направили на подпись президенту, фактически подчиняют деятельность НАБУ и САП генпрокурору. Документ внесли в сессионный зал на следующий день после обысков СБУ и Офиса генпрокурора у сотрудников НАБУ «по подозрению в ведении бизнеса с РФ» и начатой комплексной проверке СБУ с соблюдением законодательства о государственной тайне в САП.

Все это происходило без соответствующих определений суда. В СБУ сказали, что это не нарушение закона, позже сообщив о «разоблачении агентурного проникновения ФСБ в НАБУ» и новых фактах утечки информации с ограниченным доступом из НАБУ. В последнем официально сообщили о минимум 70 обысках у 15 работников НАБУ по основаниям «участия отдельных лиц в ДТП, однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи» с Россией.

После принятия Верховной Радой законопроекта №12414, в совместном заявлении НАБУ и САП сообщили о «фактическом уничтожении их независимости и подчинении деятельности генпрокурора». независимых антикоррупционных органов, несмотря на огромные вопросы эффективности их работы, и фактический демонтаж системы сдерживания и противовесов.

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Так что именно проголосовали народные депутаты во вторник, 22 июля? Как это отразится на работе НАБУ и САП? Но почему независимая работа этих органов важна для будущего вступления Украины в ЕС? Читайте в материале ТСН.ua.

На брифинге во вторник, 22 июля, после скандального голосования в Верховной Раде, руководители НАБУ и САП призвали Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414 и вернуть его из вето обратно в парламент.

«Фактически сейчас создается угроза евроатлантическому стремлению нашей страны. Два независимых института — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся, можно сказать, в зависимый режим», — сказал директор НАБУ Семен Кривонос.

За законопроект №12414 проголосовали 263 народных депутата. Больше всего голосов дала президентская фракция «Слуга народа» — 185. К ним присоединились нардепы из «Батькивщины», ПЗЖМ (бывшая пророссийская ОПЗЖ) Юрия Бойко, депутатские группы и внефракционные. «Да» даже дали Тамила Ташева из «Голоса», а также Нина Южанина, Сергей Алексеев и Мустафа Джемилев из «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

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Ключевые поправки, уничтожающие независимость НАБУ и САП, как отмечает Движение Честно, уже после дедлайна подал одиозный нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский, а сравнительная таблица предложенных законодательных изменений была опубликована буквально перед заседанием. Какие именно изменения в Уголовный процессуальный кодекс внесли нардепы?

Самое первое и самое главное — что руководитель САП становится чисто номинальной фигурой. Теперь генпрокурор будет иметь право забирать дела у НАБУ, имея к ним полный доступ, и поручать их ведение другим органам, давать детективам НАБУ прямые указания, закрыть расследование по требованию стороны защиты, а также самостоятельно подписывать подозрения топ-чиновникам и т.д.

К тому же, как сообщил в своем сообщении в Facebook украинский правовед-криминолог Николай Хавронюк, законопроект №12414 также предусматривает, что следователи, дознаватели и прокуроры, без определения следственного судьи смогут входить в жилье или другое владение, в частности, для «неотложного изъятия или сохранения доказательств преступлений».

«Попытайтесь самостоятельно спрогнозировать последствия», — добавил Николай Хавронюк.

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Еще на прошлой неделе послы G7 призвали новое украинское правительство во главе с новоназначенным премьером Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами. В понедельник, 21 июля, после обысков СБУ и Офиса генпрокурора у сотрудников НАБУ, послы государств «Группы семи» выразили «серьезную обеспокоенность» такими следственными действиями, объявив о намерении обсудить эти события с руководством правительства.

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Ликвидация ключевых гарантий независимости НАБУ — это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, важны для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», — дописала в X уже во вторник, 22 июля, еврокомиссар по расширению Марта Кос.

НАБУ и САП создавались в 2015 году. Эти два ключевых органа антикоррупционной инфраструктуры были не просто частью требований ЕС и МВФ в рамках структурных преобразований и приближения Украины к Европейскому союзу. Их создание и запуск было также условием открытия для Украины безвизового режима с ЕС, который заработал в 2017 году, и получения макрофинансовой помощи. Во вторник, 22 июля, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС не рассматривает возможность приостановки предоставления Украине финансовой помощи из-за принятия Верховной Радой закона, фактически подчиняющего деятельность НАБУ и САП генпрокурору.

Вместе с этим эксперты и представители гражданского общества приводят новейший пример Грузии. В прошлом году ТСН.ua уже подробно писал о событиях в Сакартвело, когда пророссийская «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили протянула через парламент страны, несмотря на многотысячные акции протеста, так называемый закон об иноагентах, который является полной калькой из аналогичного российского с 2012 года. Главная норма этого закона — чтобы СМИ и неправительственные организации гражданского общества, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрировались «агентами иностранного влияния». Тогда в ЕС это назвали полным сворачиванием евроинтеграционного курса Грузии, а к концу этого года у Сакартвело могут забрать безвизовый режим.

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«Очевидно, что мы (Украина — Ред.) сейчас находимся на важной исторической развилке, по которой уже сегодня может начаться движение по грузинскому сценарию со сворачиванием как основных европейских реформ, так и гражданских свобод. Напомним, что создание независимых НАБУ и САП было одним из основополагающих условий первого (основного) блока Плана действий по визовой либерализации (2010-2017), по результатам выполнения которого украинцы получили безвизовый режим с ЕС. Для Грузии безвизовый режим в ЕС будет прекращен, скорее всего, уже к концу этого года…», — дописал в Facebook глава Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко.

Нардеп от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, голосовавший «за» законопроект №12414, также дописал у себя в Facebook об «истерике» по ликвидации НАБУ и САП, что, по его словам, является «полным бредом и манипуляцией со стороны определенной когорты». Депутат от «Слуги народа» и председатель комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, которая голосовала против, заявила, что НАБУ и САП, очевидно, во многих своих расследованиях подошли где-то слишком близко к кому-то.

«Очень иронично, что проголосованный только что законопроект зарегистрирован 16 января (16 января 2014 года с грубым нарушением регламента регионалы приняли так называемые диктаторские законы, которые существенно ограничивали права и свободы общества — Ред.). И это, к сожалению, очень уместна историческая параллель. Согласно этому закону, САП фактически становится фикцией, за которую мы просто платим бюджетные деньги. Ведь возможности самостоятельно расследовать у антикоррупционного бюро не будет», — добавила Анастасия Радина.

Однако некоторые эксперты и политологи в Facebook даже дописывали, что решение о фактическом подчинении деятельности НАБУ и САП генпрокурору якобы согласовано с Вашингтоном, поэтому Брюссель критически не отреагирует на то, что проголосовала Верховная Рада. При этом западные СМИ уже написали, что это сворачивание реформ.

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Так, например, в статье Financial Times «Украина выступает против независимых антикоррупционных органов», газета отмечает, что рейды СБУ и прокуратуры «состоялись после того, как НАБУ возбудило уголовное дело против бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, близкого соратника президента, которого когда-то считали потенциальным кандидатом в должность». А колумнист Bloomberg Марк Чемпион в своей колонке обратил внимание, что Украина не может себе позволить подобные «рейды», прося налогоплательщиков по всей Европе вложить десятки миллиардов дополнительных евро в ее защиту и оборону во время полномасштабной войны с Россией.

Дата публикации 19:32, 22.07.25 Количество просмотров 7 Перечеркивание движения в ЕС!? Рада одобрила скандальный закон о НАБУ и САП! Слово за Зеленским