Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что она осмотрела работы по восстановлению объекта, от которого зависит электроснабжение более миллиона украинцев.

Я горжусь тем, что Европейский Союз делает свою часть работы, чтобы поддерживать работу энергосистемы Украины. Мы помогаем восстанавливать электростанции и заменять критически важное оборудование, включая трансформаторы. Мы понимаем, как это жизненно важно для миллионов людей в Украине, которые зависят от электроэнергии для света и тепла зимой», - отметила Еврокомиссар.

Целью визита комиссари Кос является показать влияние российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и повысить осведомленность среди европейских партнеров о насущной потребности в финансовой и технической поддержке.

«Украина стоит перед критически тяжелыми неделями, поскольку Россия усиливает обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы восстановить огромные потери на наших электростанциях, сетях, шахтах и газовой инфраструктуре. Чтобы этой зимой снабжать Украину электроэнергией, мы зависим от солидарности и поддержки международных партнеров — оборудования, финансирования и средств ПВО. Я глубоко благодарен комиссару Кос за ее визит и за ту преданность, которую Европейский Союз демонстрирует относительно энергетического сектора Украины», - добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.