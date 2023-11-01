Когда Еврокомиссия одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Politico выяснило

Уже через неделю, 8 ноября, Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран-членов ЕС на пути вступления.

Брюссель в своем отчете, который намерены представить 8 ноября, будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины.

Об этом пишет издание Politico.

"В этом документе, как говорят официальные лица и дипломаты ЕС, Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы — с учетом "технических" предостережений, в которых странам нужно достичь большего прогресса, от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрение антикоррупционных мер", — пишет издание.

Один из французских чиновников отметил, что "это будут не мелкие, а большие предостережения". Кроме того, издание отмечает, что ускоренное вступление для Киева документом не будет предусмотрено.

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"Не может быть ускоренного пути для любой страны, желающей присоединиться. Как действующие, так и будущие страны-члены ЕС должны взять на себя обязательство тщательно подготовиться к вызовам, которые принесет ЕС с 30+ членами", — пишет издание.

Отмечается также, что расширение ЕС и реформы Союза должны "идти в ногу". Цель состоит в том, чтобы закрепить этот принцип в заключении саммита лидеров в декабре. Там стремятся достичь условий, при которых каждый шаг к расширению ЕС должен быть синхронизирован с шагом реформирования ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

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