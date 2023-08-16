Еврокомиссия передаст Украине и Молдове 135 млн евро: интересная деталь

Европейская комиссия направит 135 млн евро на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой. Ранее эти средства должны были поступить России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Что известно

Комиссия приняла решение перечислить 135 млн евро из Инструмента добрососедства, развития и международного сотрудничества, первоначально запланированных на программы Interreg NEXT с Россией и Беларусью на 2021-2027 годы, на другие программы Interreg с Украиной и Молдовой.

"Решение об отмене изначально предусмотренного сотрудничества с Россией и Беларусью из-за наших программ Interreg является результатом жестокой войны России против Украины. Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами", – заявила комиссар по объединению и реформам Элиза Феррейра.

Финансирование может поддержать ряд мер, в частности:

"Полосы солидарности" и развитие трансграничных транспортных связей;

услуги здравоохранения;

образовательные и исследовательские проекты;

схемы социальной интеграции;

укрепление институционного потенциала органов государственной власти и Молдовы.

"Участие в программах Interreg также дает обеим странам преимущества административного потенциала и дает опыт в управлении и реализации фондов ЕС", – говорится в сообщении.

Приостановка сотрудничества с Россией и Беларусью в марте 2022 года позволила перераспределить 26 миллионов евро в поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Следует отметить, что решение перераспределяет оставшиеся финансирования на период 2021-2027 годов.

Кроме того, Комиссия решила, что регионы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Польше, которые должны принимать участие в программах сотрудничества с Россией и Беларусью, могут участвовать в других существующих программах Interreg.

Напомним, 23 мая Европейская комиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро. Поддержка должна удовлетворить финансовые потребности типа выплат зарплат, пенсий, ремонта критической инфраструктуры.

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