Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом она сказала на брифинге 8 ноября.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, которые предлагала Еврокомиссия после отчета в прошлом году.

"На этом основании мы сегодня рекомендуем, чтобы Рада открыла переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Рада одобрила переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся сейчас реформы", — сказала президентка Еврокомиссии и отметила, что по этому поводу ЕК предоставит отчет в марте 2024 года.

Она добавила, что огромный прогресс Украина достигла в вопросе реформирования Конституционного суда, в вопросе коррупции и вопросе законодательства относительно олигархов.

Кроме того, ЕК рекомендовала начать переговоры с Молдовой, а Грузии – предоставить статус кандидата на вступление "при условии реализации определенных шагов".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это произошло! Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз"

Вступление Украины в ЕС

Ранее в Офисе президента заявили, что сами переговоры о вступлении могут начаться уже в первом полугодии следующего года. В то же время, сам Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

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