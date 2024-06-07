Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Европейская комиссия призвала страны-члены Европейского союза (ЕС) начать переговоры по интеграции Украины и Молдовы.

Об этом сообщили Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля и издание Euractiv.

Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров по вступлению в ЕС.

Украина, в свою очередь, полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова – три. Реформирование было необходимо для начала официальных переговоров.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.

"В озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце. Украинский народ каждый день борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора", — написал он.

Напомним:

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украина готова уже в конце июня начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также сообщила, что Украина имеет "джентльменскую договоренность" с большинством стран Евросоюза о том, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнутся в июне 2024 года.

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