Еврокомиссия сделала заявление об ограничении прав человека в Украине

Ограничения прав человека в Украине пропорциональны, но нужно лучше защищать права общественных активистов, отмечается в отчете Еврокомиссии.

Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении, где оценила успехи Украины по пути в ЕС. В отдельном докладе говорится, в частности, о состоянии функционирования демократических институтов и соблюдении в Украине гарантий прав человека.

Как указала Еврокомиссия, "военное положение допускает введение определенных ограничений прав и свобод личности, прав и законных интересов юридических лиц. В целом его применение было пропорциональным".

Впрочем, ЕК указала, что "случаи непропорциональных ограничений на поездки для представителей парламентской оппозиции и вероятное давление на организации гражданского общества (ОГО) нуждаются в надлежащем решении".

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"Общая база основных прав удовлетворительна. Власти Украины сохранили свое общее уважение к основным правам и продемонстрировали свою приверженность их защите и дальнейшему согласованию с acquis ЕС, несмотря на ограничения из-за продолжающейся войны и военного положения. Военное положение привело к определенным ограничениям прав и свобод, но они оставались в основном пропорциональными ситуации безопасности и в целом применялись осторожно", – отмечают чиновники Еврокомиссии.

Также ЕК указала, что, несмотря на ограничение военного положения, организации гражданского общества (ОГО) продолжали свою деятельность относительно беспрепятственно.

"Конструктивное сотрудничество между органами власти и ОГО действительно происходит в широком диапазоне политических сфер", – указано в докладе.

Вместе с тем, по мнению Еврокомиссии, нужны "меры по усилению существующих механизмов защиты активистов гражданского общества от давления".

"Правительство расширило программы государственного финансирования ОГО. В Украине есть несколько стратегических документов, способствующих привлечению гражданского общества. Они продолжали внедряться в рамках консультативного и прозрачного процесса. В июне 2024 года был принят закон о консультациях с общественностью, требующий широких и обязательных консультаций органов государственной власти и местного самоуправления при принятии решений перед принятием законодательства. только через 12 месяцев после окончания военного положения", – отметила Еврокомиссия.

Еврокомиссия также указала, что постоянные усилия по эффективному внедрению реформ юстиции и проведения проверок на добропорядочность привели к укреплению независимости и подотчетности судебной системы. Кроме того, по мнению ЕК, нужны меры по добропорядочности на государственной службе, а антикоррупционным органам – нужно больше ресурсов, более широкие и независимые полномочия и свобода от неправомерного политического вмешательства и влияния.

Также, по мнению ЕК, необходимы антикоррупционные стратегии и систематическая оценка рисков в ключевых секторах. Отметим, что такие стратегии и оценка проводится совместно с ОГО.

Напомним, еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи назвал сроки, когда Украина может стать членом ЕС.

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