Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро макрофинансовой помощи

Средства были предоставлены Украине в форме льготных ссуд с более длительными сроками погашения, чем в рамках обычной макрофинансовой помощи.

Сегодня, 14 декабря, Еврокомиссия выплатила третий и последний транш в размере 500 миллионов евро в рамках пакета макрофинансовой помощи на 5 миллиардов евро для Украины.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Эту финансовую помощь Украина получила в виде льготных ссуд с более длительными сроками погашения. ЕС покроет проценты по этим займам.

"Сегодняшняя выплата стала результатом положительной оценки Украины по выполнению семи мер структурной политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании, которое подписали 3 октября", — говорится в сообщении.

С этим платежом общая сумма макрофинансовой помощи, предоставленной Украине с начала войны, достигла 7,2 миллиарда евро. Из них 600 млн евро выплатили в марте, еще 600 млн – в мае, 1 млрд – в августе, 2 млрд – в октябре и 2,5 млрд евро – в ноябре.

Помощь от ЕС

Во вторник, 13 декабря, стало известно, что послы стран Европейского союза единогласно согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 18 млрд евро.

Финансирование для Украины будет идти по регулярным траншам, как кредитование на льготных условиях.

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