Еврокомиссия выделяет 65 миллионов евро четырем странам, которые принимают беженцев из Украины

Средства выделят из Фонда убежища, миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии, принимающих украинских беженцев.

Еврокомиссия объявила о выделении более 65 миллионов евро четырем странам, принимающим на своей территории граждан Украины, спасающихся от развязанной Россией войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Средства выделят из Фонда убежища, миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии, принимающих украинских беженцев.

Помощь предоставляется странам для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев в упомянутых странах и предоставления им возможности обеспечить людям, находящимся под временной защитой ЕС, надлежащий уровень поддержки, услуг и помощи.

Болгария, Чехия, Польша и Румыния могут использовать это дополнительное финансирование для перехода от предоставления беженцам "коллективного" убежища к индивидуальному расселению в частном секторе путем предоставления украинцам финансовой помощи на переходный период, а также доступа к языковой тренировке, к социальным и медицинским услугам и т.д. .

Соответствующие агентства этих стран, общественные и международные организации, вовлеченные в такие проекты, могут начинать их имплементацию уже сегодня. В то же время, Еврокомиссия будет сохранять контроль за использованием выделенных денежных фондов через соответствующие финансовые службы ЕС.

Напомним, в Германии сейчас больше всего беженцев из Украины. Именно туда переехало большое количество украинцев из Польши. В Германии сейчас примерно 1,2 миллиона украинцев.

В то же время, перемещение наших граждан в страны ЕС продолжается.

По состоянию на конец октября 2023 года временное убежище в Европейском Союзе получили 4,24 млн беженцев из Украины. Почти половину украинских беженцев составляют женщины (46,4%), треть – дети, взрослых мужчин – одна пятая (20,2%).

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