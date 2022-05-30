Европа должна продемонстрировать силу, поскольку только ее Россия воспринимает как аргумент – Зеленский обратился к Евросовету

Европа должна продемонстрировать силу, поскольку только ее Россия воспринимает как аргумент – Зеленский обратился к Евросовету

Президент Украины подчеркнул, что пора быть Европе не отдельными обломками, а единым целым.

Европа должна показать силу. Поскольку только силу Россия воспринимает как аргумент.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Европейский совет.

"Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым. Украина показала на собственном примере, почему это важно. В нашей стране с 24 февраля – максимальное объединение, все работают на один результат – в защиту государства. И благодаря этом удалось то, чего мир не ожидал: Украина остановила российскую армию – а ее боялись все, помните? – и смогла освободить часть своей захваченной территории", — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что большее единство – это фундамент этой силы.

"И вы об этом знаете. Наконец-то должны прекратиться любые раздоры в Европе, внутренние споры, которые только поощряют Россию давить на вас больше", — резюмировал Зеленский.

Полный текст речи можно прочесть здесь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудили помощь в вооружении, усилении санкций и приближении Украины к членству в ЕС.

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