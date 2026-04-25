Война

Европейские страны вынуждены адаптировать свои стратегии к длительному противостоянию в Украине, ведь надежды на скорый мир угасают, а вовлеченность Вашингтона в дипломатическое урегулирование пока не является определяющей.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Администрация США сосредоточила значительную часть внимания на войне с Ираном, поэтому ожидания по урегулированию путем переговоров уменьшились. Это оставляет Украину один на один с войной на истощение против России без четкой перспективы завершения. Ни одна из сторон пока не имеет явного преимущества, и мало кто верит, что мир возможен без активного участия США и давления на Россию, которое президент США Дональд Трамп применяет неохотно.

Также нет очевидного посредника, который мог бы заменить США в переговорном процессе и оказал бы значительное влияние на обе стороны. По словам аналитика Джеймса Шерра, через 15 месяцев после того, как Трамп обещал за один день закончить войну, стороны фактически вернулись в начальную точку. Президент Зеленский при этом «потерял 80 процентов иллюзий» по поддержке Белого дома, а украинцы убеждены: развязка состоится на поле боя.

Европейский фронт: 90 млрд евро и санкции против «теневого флота»

Европейцы все больше понимают, что цели Украины и России несовместимы, а единственный разумный курс — не позволить Кремлю победить. Мощным знаком преданности ЕС стал кредит в размере 90 миллиардов евро, предоставленный на фоне некоторого безразличия Америки. Кроме того, Европа усилила давление на экономику РФ двумя новыми пакетами санкций, целящихся в нефтяной экспорт и «теневой флот».

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Россия никогда не воспринимала серьезные переговоры, поэтому военная помощь остается приоритетом. Несмотря на надежду Брюсселя, что Путин смирится с текущими достижениями, в ЕС признают: диктатор хочет договариваться исключительно с Вашингтоном, игнорируя европейских лидеров.

Война на истощение: ресурсы Украины и отсутствие «стратегии победы»

В настоящее время ни одна из сторон не нуждается в переговорах. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы удерживать позиции и наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, тогда как армия РФ несет колоссальные потери ради мизерных продвижений. Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center отмечает, что Киеву не нужно «соглашение любой ценой» уже в этом году.

В то же время эксперт Клаудия Мейджор указывает на критическую проблему: у Европы до сих пор нет четкой стратегии победы Украины. Предоставление ограниченных ресурсов позволяет ВСУ оставаться «в игре», но не создает решающего давления на Москву. Запад фактически ожидает внутренних изменений в РФ — смерти лидера или экономического краха, однако перспектива мирного соглашения остается такой же отдаленной, как и в начале конфликта.

Напомним, глава вооруженных сил Бельгии генерал Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir заявил, что благодаря мужеству и крови украинцев Европа получила время для усиления собственной обороноспособности на фоне роста угрозы со стороны РФ и постепенного вывода американских ресурсов.

Генерал подчеркнул, что, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, главной целью для безопасности континента остается война в Украине. Он предупредил, что Россия сохраняет значительный военный потенциал и агрессивную риторику, направленную на возвращение границ 1997 года.

По прогнозам Вансины, критическим моментом для европейской безопасности станет 2030 год. До этого времени Европа должна быть способна сдерживать Россию самостоятельно, поскольку США переориентируют ресурсы на другие стратегические направления.

По мнению генерала, следующие несколько лет будут решающими для формирования новой архитектуры безопасности на континенте. Он выразил надежду, что активная фаза боевых действий в Украине завершится в течение следующих четырех лет.