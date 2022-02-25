"Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить Россию": Зеленский призывает ЕС к новым жестким санкциям и назвал их список

Зеленский уверен, что есть время остановить огромную трагедию в мире.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что силы европейских стран достаточно, чтобы упить Российскую Федерацию от новой трагедии в истории мира, поэтому вынимает от ЕС новые жесткие санкции.
Об этом он сказал во время видеообращения 25 февраля.
По словам Зеленского, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Для этого европейским странам нужно:
- аннулирование виз для россиян,
- отключение от SWIFT,
- полная изоляция России,
- отзыв послов,
- нефтяное эмбарго,
- закрытие неба.
"Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе всем нам, всей Европе. Еще можно уступить агрессии. Надо действовать без промедлений", — подчеркнул Зеленский.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.