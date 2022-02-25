"Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить Россию": Зеленский призывает ЕС к новым жестким санкциям и назвал их список

"Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить Россию": Зеленский призывает ЕС к новым жестким санкциям и назвал их список

Зеленский уверен, что есть время остановить огромную трагедию в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что силы европейских стран достаточно, чтобы упить Российскую Федерацию от новой трагедии в истории мира, поэтому вынимает от ЕС новые жесткие санкции.

Об этом он сказал во время видеообращения 25 февраля.

По словам Зеленского, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Для этого европейским странам нужно:

аннулирование виз для россиян,

отключение от SWIFT,

полная изоляция России,

отзыв послов,

нефтяное эмбарго,

закрытие неба.

"Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе всем нам, всей Европе. Еще можно уступить агрессии. Надо действовать без промедлений", — подчеркнул Зеленский.