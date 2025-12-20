Европа придержала поставки ракет ПВО: Зеленский назвал причину

Украина получает недостаточное количество ракет для ПВО / © Getty Images

Россия умышленно запугивала европейских партнеров дронами, которые появлялись над некоторыми странами, чтобы заставить их придержать у себя ракеты к иностранным системам ПВО перед зимними атаками по Украине.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов в чате Офиса президента.

По его словам, Украина до сих пор не получает полные объемы нужных ракет, которые «партнеры придерживают и не передают».

«Все равно я благодарен, мы получаем определенные объемы поставок», — добавил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Украина пока не может производить самостоятельно или совместно с европейцами ракеты к иностранным системам ПВО, поскольку не имеет соответствующей лицензии. Хотя, по его словам, поднимал этот вопрос и с прежней, и с нынешней администрацией президента США.

«Я поднимал этот вопрос: дайте нам возможности, дайте нам лицензии, давайте будем производить с поляками или с румынами, с кем вы скажете. Можно частично делить производство. Но пока такого решения нет. Поэтому ищем, покупаем и получаем помощь», — объяснил ситуацию украинский президент.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, которые Берлин пообещал еще в августе, а также девятой системы IRIS-T.