Европа уже обсуждает восстановление Украины после победы над Россией: "Будет идти параллельно со вступлением в ЕС"

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони убежден, что восстановление Украины после войны с Россией станет задачей целого поколения.
По его словам, реконструкция должна быть хорошо скоординирована между странами-членами ЕС. Поэтому Евросоюз вместе с правительством Украины уже произвел первоначальную оценку реконструкции страны.
Об этом сообщает Die Welt.
"Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы представим странам-участницам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения о том, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первичную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не спешим", — отметил Джентилони.
Еврокомиссар отметил, что нужно время, чтобы стало ясно, о каких суммах идет речь. Однако "важно, что ЕС уже начинает эти обсуждения".
По словам Джентилони, восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами-членами ЕС. Оно будет происходить одновременно с евроинтеграцией Украины.
"Еврокомиссия и Правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима по всему миру. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая", — добавил. Джентилони.
Напомним, Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает украинские ответы.
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