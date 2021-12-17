Европарламент принял резолюцию о возможном исключении России из платежной системы SWIFT

Согласно резолюции, санкции должны включать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС людей из ближайшего окружения российского президента.
Европарламент заявил, что Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену в случае любой новой агрессии по отношению к Украине. В частности, в ЕС предполагают возможное исключение России из платежной системы SWIFT.
Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря, пишет BBC Украина.
Европарламент призывает ЕС "быть готовым" к введению более жестких экономических и финансовых санкций в случае наращивания Россией войск на границе с Украиной.
Согласно резолюции, санкции должны включать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС людей из "ближайших окружений и олигархов с орбиты российского президента".
Кроме того, Европарламент предполагает "исключение России из платежной системы SWIFT".
SWIFT – это фактически мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями соглашений и другой финансовой документацией. В год через SWIFT пересылают более 5 млрд таких сообщений.
Эта система является главным и единственным универсальным каналом передачи предписаний о переводе средств и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах планеты.
Кроме того, ЕП отмечает, что страны Евросоюза должны ввести строгие экономические и финансовые санкции, не дожидаясь непосредственного вторжения России. В Европарламенте убеждены, что если Москва пойдет на Украину, нужно будет действовать немедленно и жестоко.
Соответствующую резолюцию Европарламента уже поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и назвал ее "сильной".
Приветствую новую сильную резолюцию @Europarl_EN о ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021
Напомним, Йенс Столтенберг прокомментировал требование Владимира Путина предоставить юридические доказательства того, что Украина не войдет в НАТО. Генсек Альянса резко негативно ответил на такое предложение и заявил, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.
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