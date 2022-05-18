Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины: он состоит из четырех главных пунктов

В среду, 18 мая, Европейская комиссия (ЕК) утвердила план послевоенного восстановления Украины, состоящий из четырех ключевых пунктов.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

Шмигаль назвал "существенной помощью" выделение 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

"В условиях, когда россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором. Однако главное в этом плане не деньги. Главное — это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины .Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам", — отметил глава украинского правительства.

Великолепный для поддержки пакета для общей сложности при @vonderleyen : a € 9 billion макро-финансового идентификация и восстановления платформы. Такая помощь будет помогать бороться за войну, предотвращать последствия RF's aggression & accelerate the movement towards #EU membership – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 18, 2022

По его словам, Европейский Союз будет опираться на план, разрабатываемый Нацсоветом по вопросам послевоенного восстановления. Украина будет владелицей процесса восстановления страны, но для максимальной прозрачности и эффективности привлечет европейских партнеров.

Совместный план ЕС и Украины будет опираться на 4 главных пункта:

восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике модернизация украинского государства и наших институтов максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского Союза", — написал Шмигаль.

Напомним, Еврокомиссия предлагает выделить Украине дополнительную макрофинансовую помощь до 9 млрд евро, но в то же время Киев должен продолжать реформы.

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