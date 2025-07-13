Европейская жара добралась до Украины: сколько будет продолжаться и как уберечь здоровье

Украину накрыла волна европейской жары / © Pixabay

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Европейская жара, уже повлекшая тысячи смертей в странах ЕС, добралась и до Украины, принеся с собой аномально высокие температуры. Украинские синоптики прогнозируют, что июль 2025 будет преимущественно сухим и жарким, что требует от граждан особого внимания к своему самочувствию и соблюдения правил безопасности.

Прогноз погоды в Украине: чего ждать до конца лета

Июль традиционно самый теплый месяц года в Украине, который может приносить как периоды неустойчивой погоды с грозами и ливнями, так и жаркие и засушливые дни. По данным «Укргидрометцентра», средняя месячная температура воздуха в июле обычно составляет 19-24,8°C, а абсолютный зафиксированный максимум достигал 33,4-39,6°C, а местами на юге и востоке до 40-41,6°C.

Однако, как сообщила кандидат географических наук Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, нынешнее лето ожидается на несколько градусов теплее нормы.

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«Такие расчеты требуют много ресурсов, потому что нужно иметь информацию о состоянии Мирового океана, состоянии атмосферы во всей толщине, как они будут меняться, какие процессы будут превалировать», — пояснила эксперт.

По ее данным, такие возможности имеют только мировые прогностические центры, данными которых и пользуется Украина.

«Последние расчеты показывают, что лето у нас будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса нормы. Сезон будет более засушливым, особенно июль и август», — сообщила Балабух.

Укргидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура в июле 2025 года составит 21,6–26,0°C (в Карпатах 17–19°C тепла), что на 2,0–2,5°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы: 25–73 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 мм, что составляет лишь 64–79% от нормы и указывает на более засушливый период.

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Как уберечь здоровье во время жары: рекомендации экспертов

Чтобы минимизировать риски для здоровья при аномально высоких температурах, Центр общественного здоровья (ЦОС) предоставляет ряд важных рекомендаций. Среди них — избегать длительного пребывания на солнце, особенно в самые жаркие часы с 10:00 до 16:00, носить легкую одежду из натуральных тканей светлого цвета и обязательно головной убор.

Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины также отмечает важность достаточного потребления жидкости. Рекомендуется пить много воды, избегать сладких газированных напитков и алкоголя. Легкая еда, частые прохладные души и ограничение физических нагрузок также помогут улучшить самочувствие в жаркую погоду.

Особое внимание следует уделить людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым людям, наиболее уязвимыми к тепловому удару. В жару может обостряться мигрень и другие виды головных болей, вызванные изменением погоды. В таком случае, помимо общих рекомендаций, важно обеспечить покой, полумрак, прохладу и прием обезболивающих при необходимости. В случае ухудшения самочувствия, головокружения, тошноты или других симптомов теплового удара необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что делать при перегревании: рекомендации Минздрава

При перегреве главное правило — немедленно переместиться в прохладное помещение.

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Среди тепловых травм различают:

Тепловые судороги: болезненное сокращение мышц. Что делать: Переместите человека в прохладное место, дайте выпить прохладной воды, посоветуйте не двигаться, пока судороги не пройдут. Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103, если судороги не проходят дольше 1 часа, или у человека проблемы с сердцем, или он соблюдает диету с низким содержанием соли.

Тепловое переутомление: нормальная или повышенная температура тела, прохладная, влажная, бледная или покрасневшая кожа, головная боль, тошнота, головокружение или слабость. Что делать: Перейдите в холодное помещение, снимите одежду, охладите пострадавшего (компрессы со смоченной в воде тканью), давайте пить холодную воду маленькими глотками. Звоните 103, если есть рвота, симптомы длятся дольше 1 часа или ухудшаются.

Тепловой удар: высокая температура тела, иногда достигает 41 С, красная, горячая сухая кожа, раздражительность, потеря сознания, учащенное поверхностное дыхание. Что делать: Немедленно звоните по телефону 103. Пока ждете медицинской помощи, перейдите в прохладное помещение, снимите одежду, охладите пострадавшего. Помогут холодная вана или компрессы со смоченной в воде тканью.

Напомним, в Киеве запретили движение транспорта в жару. Из-за повышения температуры воздуха столичные власти ограничили передвижение тяжелых грузовиков.