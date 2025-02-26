Европейские авиакомпании планируют возвращаться в Украину: что известно

Европейские авиакомпании, включая Ryanair, Wizz Air и Air Baltic уже готовятся вернуться на рынок и расширять свое присутствие.

Европейские лоукостеры активно готовятся к возобновлению полетов в Украину, рассматривая возможности для быстрого расширения рынка после окончания войны.

Об этом пишет Reuters.

Ryanair может перевозить до 5 миллионов пассажиров в год в Украину уже в течение одного-двух лет после возобновления полетов. Компания намерена запустить до восьми маршрутов из Польши сразу после возобновления авиасообщения.

“У нас есть два миллиона мест в течение шести недель после возобновления полетов, а затем мы откроем базы в Киеве и Львове. Тогда сможем увеличить пассажиропоток до 5 миллионов”, – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

В то же время возвращение в другие аэропорты может занять больше времени из-за разрушения инфраструктуры.

После пандемии COVID-19 Украина стала перспективным рынком для бюджетных авиакомпаний Ryanair и Wizz Air, активно наращивавших свои мощности в стране.

Согласно Bloomberg, Wizz Air также планирует вернуться в Украину и намерена занять до 40% рынка авиаперевозок.

"В течение следующих 12 месяцев мы получим 50 новых самолетов от Airbus, что позволит нам быстро расшириться в Украине", – заявил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Также Air Baltic и другие авиакомпании обещают инвестировать в послевоенное восстановление страны, размещая там самолеты и экипажи.

Тем не менее, Ukraine International Airlines (МАУ), которая была главным перевозчиком до войны, потребует больше времени для возвращения на рынок из-за проблем с флотом и инфраструктурой.

Напомним, в Украине вряд ли могут открыть аэропорты до завершения войны.

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