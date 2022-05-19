Европейские политики нарядились в вышиванки: как мир поздравляет украинцев с важным праздником

В третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки: в этом году – это 19 мая.

В такие трудные для страны времена с важным праздником Украину поздравляют во всех уголках планеты. В вышиванки сегодня наряжаются не только украинцы, звезды, президент, депутаты и другие известные люди, но и политики из разных стран мира.

ТСН.ua собрал подборку таких международных поздравлений.

Так, сегодня утром с Днем вышиванки украинцев поздравила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Ее поздравление опубликовал официальный телеграм-канал Еврокомиссии вместе со фотографией, на которой фон дер Ляен сама одета в вышиванку. "Президент фон дер Ляен желает вам хорошего Дня вышиванки!", — говорится в поздравлении.

Поздравил Украину и президент Литвы. Гитанас Науседа с женой нарядились в вышиванки. "Сегодня еще один важный день для нашей братской Украины. Каждый год в третий четверг мая украинцы и их друзья по всему миру наряжаются в традиционные узорные сорочки — вышиванки... Это еще один из многих знаков поддержки и солидарности с Украиной", — написал Науседа.

Поздравили украинцев и посольства разных стран, выкладывая в соцсетях фотографии со своими сотрудниками в вышиванках.

"В День вышиванки команда Посольства США хотела бы поделиться нашей любовью к украинской культуре" — написали в Польше США, которое совсем недавно возобновило работу в Киеве.

"Вышиванка – сегодня как никогда – символизирует силу, мужество, свободу, надежду Украины. Мы сегодня и всегда стоим с Украиной, желаем ей победы свободы", — отметили в Посольстве Литвы в Украине.

Поздравили Украину и на странице Facebook британского посольства в Киеве. Лично Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выложила фото, где она в вышитой рубашке.

"Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины, День вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке. Слава Украине", - написала она в Twitter.

Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины, #ДеньВышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванку. #СлаваУкраина pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Напомним, вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и важная часть культуры украинского народа. Именно поэтому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН.ua, когда эта дата и какая у нее история.

Читайте также: