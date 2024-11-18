Европейские союзники склоняют Зеленского к переговорам с Путиным – Bloomberg

После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся завершить боевые действия, подталкивая президента Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.

По информации от европейских чиновников, цитируемых Bloomberg, появляется понимание, что Зеленский должен пойти на компромисс, поскольку обе стороны не могут достичь решающей победы.

В то же время, США дали согласие на использование ракет большой дальности против России накануне саммита G-20. Bloomberg считает, что союзники Украины усиливают усилия по урегулированию войны, опасаясь уменьшения поддержки со стороны США в случае возвращения Трампа к власти.

Также читайте У Путина гневно отреагировали на разрешение Байдена на дальнобойные удары по РФ

"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", – говорится в статье.

При этом, добавляют в издании, на саммите G-20 не будут присутствовать ни Зеленский, ни Путин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не приглашать Зеленского, а Путин отсутствует из-за ордера на арест от Международного уголовного суда.

"Формулирование по Украине в почти окончательном коммюнике огорчит Зеленского и его союзников по G-7. Это похоже на то, что было согласовано в прошлом году в Нью-Дели, когда осуждение вторжения России было отклонено", – пишет Bloomberg.

Журналисты также добавляют, что Путин пока не проявил особого интереса в перемирии, несмотря на огромные потери российских военных. Но Кремль, вероятно, будет интерпретировать рост давления на Зеленского как доказательство того, что его изнурительная стратегия приносит свои плоды.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен подать свое предложение о замораживании конфликта на нынешних условиях, когда лидеры G-20 встретятся в Рио-де-Жанейро.

Читайте также: