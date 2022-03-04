Европейские страны максимально упростили проезд гуманитарных грузов для Украины

Уже шесть европейских стран – Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия – ввели проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину без разрешений.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов на период военного положения», – объясняет МИУ.

Так, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

В Германии необходимо только предоставить номер транспортного средства. Перевозка медикаментов и гуманитарной помощи в разрешениях не нуждается.

«Венгрия отменила плату за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG в случае транспортировки гуманитарного груза в Украину по их территории. Важно – на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью «Humanitarian Aid for Ukraine» и рисунок креста красного цвета», - предупреждает министерство.

Также в случае с Венгрией необходимо заполнить на украинском и английском Декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину, с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере и объемом груза.

«Важно, что информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны», - уточняет Мининфраструктуры.

В отличие от Венгрии, Республика Польша не требует никаких формальностей. Надо только заполнить форму по ссылке. Польша также отменила плату за пользование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов, а для беженцев из Украины проезд железнодорожным транспортом бесплатный.