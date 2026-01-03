Европейские войска в Украине / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленским считает обязательным элементом гарантий безопасности присутствие в Украине европейских войск, прежде всего из Франции и Великобритании.

Об этом он сказал журналистам на брифинге.

Украинский президент отметил, что не все страны, которые входят в «коалицию желающих», могут направить военных в Украину, ведь в некоторых из них это запрещено конституционно или требует ратификации парламентами.

«Председательствующими [в коалиции решительных] являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное, оно обязательно», — подчеркнул Зеленский.

При этом президент отметил, что пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, который должен быть составляющей мирного соглашения, в частности не определен формат и масштаб военного присутствия.

В то же время Зеленский добавил, что войска европейских стран могут привлекаться к мониторингу прекращения огня; поддержке ВСУ вооружением, технологиями и разведкой; тренировочным миссиям. В целом они могут обеспечивать многовекторные гарантии безопасности — на суше, в море и в небе.

Президент подчеркнул, что присутствие войск «коалиции желающих» должно начаться сразу после прекращения огня.

Он пообещал, что большинство деталей относительно присутствия европейских войск будет обнародовано, за исключением чувствительных аспектов, связанных с работой разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские союзники Украины встретятся в январе, чтобы утвердить планы по гарантиям безопасности после прекращения огня, в частности возможное развертывание войск на местах.