Европейский контингент в Украине: военный предположил, заставит ли это Россию остановиться

Фронт / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Западные партнеры, вероятно, постараются поставить свои силы именно на линии разграничения. Это фактически означает остановку активных действий без решения проблемы.

Об этом заявил в эфире "Утро.LIVE" командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

Он отмечает, что в идеале европейские войска должны находиться в серой зоне, которая разделит Украину и РФ. Но военный сомневается в реализации такого подхода. По словам Мамулашвили, европейцы постараются поставить свои силы именно на линии разграничения.

«По моему мнению, это похоже на замораживание конфликта, оно не смогу сыграть позитивную роль для Украины. Это даст время России перевооружиться и еще раз наносить удар по Украине. Так что, по-моему, я очень скептически отношусь к любой договоренности с Россией, если она ее вообще подпишет», — заключил он.

Ранее Зеленский прокомментировал размещение войск Европы в Украине.

Да, не все страны, входящие в «коалицию желающих», могут прислать военных в Украину. Дело в том, что у некоторых из них это запрещено конституционно или требует ратификации парламентами. Можно говорить о тех, кто уже озвучил свою четкую позицию.

«Головящими [в коалиции решительных] являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное, оно обязательно», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.