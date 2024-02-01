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Европейский совет согласовал предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи

Европейский совет согласовал предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи

Шарль Мишель / Фото: Офис президента Украины

Все 27 лидеров договорились о предоставлении дополнительного пакета финансовой помощи.

Все 27 лидеров договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи.

Об этом на своей странице в соцсетинаписал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Как отмечается, на заседании Европейского совета все 27 лидеров договорились о предоставлении дополнительного пакета финансовой помощи Украине. Речь идет о поддержке в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС.

"Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берёт на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что стоит на кону", — сказал Шарль Мишель.

Напомним, что Роберта Мецола сделала важное заявление о финансовой поддержке Украины.

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