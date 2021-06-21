Европейский союз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма: перечень ограничений

В ЕС отметили, что они не признают незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Европейский союз продлил на год санкции против России из-за оккупации Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2022 года.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Совета ЕС.

Санкции касаются целевого импорта в ЕС продуктов с оккупированного Крыма. Также запрещены инфраструктурные и финансовые инвестиции в оккупированный Крым, под санкциями находиться и туристическая отрасль оккупированного полуострова.

"Экспорт определенных товаров и технологий крымскими компаниями или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС", — говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что они не признают незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и продолжают осуждать это нарушение международного права. Также там добавили, что с анкции впервые были введены в июне 2014 года у ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Напомним, председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить санкции против РФ.

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