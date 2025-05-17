Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского НПЗ

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал проверку законности принудительного отчуждения у акционеров и передачи государству Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщил адвокат Александр Лысак.

В ноябре 2022 года решением ставки верховного Главнокомандующего и приказами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины было передано в государственную собственность как военное имущество акции ряда украинских предприятий. Одним из этих предприятий является ПАО «Укртатнафта», владеющее крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом — Кременчугским НПЗ.

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«Тогда многие эксперты подвергали сомнению законность такого отчуждения как в разрезе нарушения процедуры принудительного отчуждения, так и в разрезе невозможности „мобилизовывать“ акции предприятий как военного имущества, отмечая, что в перспективе это может только навредить государству», — отметил Лысак.

Он напомнил, что с законностью принудительного отчуждения акций не согласились и бывшие акционеры «Укртатнафты». Они считали, что принудительное отчуждение было безосновательным, незаконным и осуществленным с рядом процедурных нарушений, поэтому начали его обжалование в судах.

«И вот сегодня уже появляется информация, что такое обжалование вышло на международный уровень и уже рассматривается Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В частности, ЕСПЧ признал соответствующими жалобы компаний-акционеров „Укртатнафты“ — Caformena Holdings Ltd и Besato Consulting LTD. Это означает, что ЕСПЧ признал свои полномочия на рассмотрение указанных жалоб, а потому последнее слово в споре по оценке законности передачи государству акций „Укртатнафты“ именно по этому международному суду», — акцентировал адвокат.

Справка:

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Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Украине, расположенное в городе Кременчуг, Полтавская область.

Завод был основан в 1966 году и стал одним из главных поставщиков горючего для внутреннего рынка Украины. В 2022 году предприятие было передано в управление государству.