Европротокол в "Дии": правительство запускает цифровое оформление ДТП
Новый сервис значительно ускорит урегулирование ДТП, поскольку «Дия» автоматически будет подтягивать все необходимые документы и информацию о страховании.
В Украине водители уже в 2026 году смогут оформлять ДТП в приложении «Дия» — без полиции и бумаг. Правительство приняло постановление, открывающее путь к цифровому европротоколу.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Правительство приняло постановление, которое дает возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении Дия. Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы — сразу на месте происшествия», — говорится в заявлении Свириденко.
«Дия» будет автоматически загружать все нужные данные из государственных реестров — о водительских документах, техпаспорте и полисе страхования. Это минимизирует риск ошибок, из-за которых раньше водители нередко получали отказы в страховых выплатах.
Для оформления понадобится лишь сделать несколько фото, согласовать информацию со вторым участником и подписать европротокол через «Дия.Пидпыс».
Статус обработки можно будет отслеживать непосредственно в приложении — без поездок в страховую компанию или дополнительных обращений. Новый сервис позволит урегулировать ДТП оперативно и без лишней нагрузки на полицию.
К слову, по результатам первого ИИ-хакатона Diia.AIContest в приложении «Дия» могут появиться сразу несколько новых сервисов, среди которых — решение для фиксации нарушений правил парковки с помощью фотографий и геолокации, а также ИИ-переводчик, предназначенный для официального заверения документов.