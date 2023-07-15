Европу и США охватила аномальная жара: какой может быть максимальная температура

Некоторые города в зоне риска "красных" температурных показателей. Так, пребывание на открытом солнце в пиковые часы становится опасным для здоровья.

Об этом сообщает BBC Украина.

Южную и центральную Европу охватила аномальная жара

Максимально жарко будет в туристических городах Италии – Риме, Флоренции и Болонье. В Греции за последние дни температура воздуха достигла 40 градусов Цельсия. Поэтому одно из самых любимых мест путешественников в Афинах – Акрополь, который расположен на скалистом холме, где невозможно укрыться от солнца – закрыли в самые жаркие часы. Кроме того, в стране опасаются повторения лесных пожаров, особенно там, где жара совпадает с сильным ветром.

В Чехии метеорологи предупреждают, что на выходных столбики термометров могут достичь 38 градусов по Цельсию. Такие температуры не свойственны этой стране.

Европейское космическое агентство предупреждает: в Италии, Испании, Франции, Германии и Польше может быть экстремальная жара.

"Обычно жаркая погода поступает волнами. Но, согласно наблюдениям, эти волны становятся все более частыми по всему миру", – говорится в статье.

Несколько фактов на языке цифр:

на прошлой неделе средняя температура в мире составляла 17.23 градуса, что является рекордно высоким уровнем;

июнь стал самым жарким в истории наблюдений программы климатического мониторинга ЕС;

самой высокой температурой, которую когда-либо фиксировали в Европе, является 48.8C на Сицилии в августе 2021 года.

Людям советуют выпивать не менее двух литров воды в день, воздержаться от алкоголя и кофе, вызывающих обезвоживание.

"Горячее" и в США, Китае, Северной Африке и Японии

Значительное повышение температуры коснется и США. В волну высоких температур попали более 110 миллионов американцев – от Флориды до Техаса и Калифорнии. Ожидается, что для 27 миллионов американцев следующие дни принесут жару более чем в 43 градуса.

"В Лас-Вегасе температурный рекорд в 47C может быть побит уже в ближайшие дни, тогда как в Долине смерти в Калифорнии жара может превысить 54C — еще один температурный рекорд", — прогнозируют метеорологи.

Жара уже привела к первым последствиям. Больницы сообщают об увеличении количества обращений о дегидрации, истощении от жары и т.д.

Ранее ученые установили, что породило мощную волну жары, получившей название "Цербер" (Cerberus). Специалисты объясняют ее сразу тремя факторами: Эль-Ниньо, антициклоном и изменением климата.

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