Европу накрыл антициклон "Гюнтер": какой будет погода в Украине в выходные

Под влиянием антициклона в ближайшие дни окажется и территория Украины.

Практически на всю территорию Европы распространился антициклон "Гюнтер". Поэтому погода в Украине 28 и 29 декабря будет спокойной и без осадков.

Об этом синоптик Игорь Кибальчич сообщил на портале Meteoprog.

Антициклон "Гюнтер" раскинулся почти на всю территорию Европы кроме ее северных регионов. Под его влиянием в ближайшие дни окажется и территория Украины.

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Атмосферное давление ожидается выше нормы. Ночная температура воздуха будет падать ниже 0 градусов, тогда как дневная будет преимущественно с плюсовыми показателями. Ветер по всей территории Украины будет слабым. Однако иногда возможны туманы, поэтому следует быть внимательными на дорогах в случае ухудшения горизонтальной дальности видимости.

Погода в субботу, 28 декабря

На западе Украины ожидается облачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет составлять -4...+1 градус, дневная – -1...+4 градуса, на Закарпатье – до +6 градусов.

На севере страны ожидается сухая, облачная погода с прояснениями. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать -3...+2 градуса, днем – -1...+4 градуса.

В центральных регионах будет облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха ожидается на уровне -4…+1 градус, а днем будет 0…+5 градусов.

На севере и в Крыму будет сухая погода. Ветер северо-восточного напрявления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2 градуса, днем – +2…+7 градусов.

В восточных областях погода будет облачной, но без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-5 градусов, а дневная – в пределах –1…+4 градусов.

Погода в воскресенье, 29 декабря

В западных областях Украины сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять -4…+1 градус, а днем – +2…+7 градусов.

В северных регионах погода будет без существенных осадков, лишь на крайнем севере Сумской и Черниговской областей прогнозируются небольшой мокрый снег с дождем и туманом. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет достигать -2…+3 градуса, дневная – +1…+6 градусов.

В центре страны погода будет облачной, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха ожидается в пределах -3…+2 градуса, днем – 0…+5 градусов.

На юге и в Крыму будет сухо. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2 градуса, днем – +2…+7 градусов.

В восточных областях погода будет держаться без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1 градуса, а дневная – -1...+4 градуса.

К слову, что касается погоды на Новый год, то синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что снега в большинстве регионов в новогоднюю ночь не будет.

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