Европу накрыла жара до +40°C: климатолог сделала предупреждение для Украины

Несмотря на глобальное потепление, в Украине могут чаще наблюдаться периоды похолодания. / © Associated Press

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Холодные зимы могут вернуться, несмотря на глобальное потепление.

Об этом сообщила климатолог, ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко в эфире «Киев 24».

Несмотря на общую тенденцию повышения температуры на планете, в ближайшие годы украинцы могут чаще сталкиваться с холодными зимами, затяжными прохладными веснами и периодами нетипично свежей погоды летом. Однако такие изменения не свидетельствуют о завершении глобального потепления.

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По словам Бойченко, климатическая система земли проходит через сложный период перестройки, когда на фоне всеобщего потепления могут усиливаться естественные циклические колебания.

«Сейчас появляются мощные климатические цикличности и периодические колебания. Поэтому мы можем чаще наблюдать холодные зимы, холодные весны и отдельные холодные периоды летом. Но в то же время мы продолжаем жить в условиях глобального потепления», — объяснила Бойченко.

Можно ли предположить, какой будет следующая зима

Эксперт отмечает, что распространенное представление о том, что после холодной зимы обязательно наступит тепла, не имеет научного подтверждения.

По ее словам, климатические процессы гораздо сложнее и зависят от многих факторов.

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«Нельзя сказать, что если одна зима была холодной, то следующая обязательно будет теплой. Мы наблюдаем длительные климатические циклы, которые могут длиться от 60 до 80 лет», — отметила ученая.

Именно эти циклы, по ее словам, могут влиять на увеличение количества периодов с более низкими температурами даже в условиях общего потепления.

Почему долгосрочные прогнозы остаются неточными

Светлана Бойченко подчеркнула, что современная наука пока не способна достоверно прогнозировать погодные условия на годы вперед или точно определять, какой будет конкретная зима.

«Сегодня наиболее надежными остаются прогнозы на период от трех до десяти дней. Именно для таких временных промежутков можно строить относительно точные сценарии развития погодных процессов», — сказала климатология.

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По ее словам, причина состоит в том, что климатическая система сейчас находится в фазе активной трансформации, что усложняет долгосрочные расчеты.

Европа страдает от жары

В то же время, отдельные регионы мира уже сталкиваются с противоположными проявлениями климатических изменений. Да, страны Западной Европы в последние дни оказались под влиянием мощной волны жары.

Во Франции и Испании синоптики предупредили о повышении температуры воздуха до +40°C, что значительно превышает климатическую норму этого периода.

Само сочетание экстремальной жары, внезапных похолоданий и других погодных аномалий является одним из проявлений изменений климата, которые все чаще наблюдаются в разных частях света.

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