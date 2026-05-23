Европу накрывает жара до +40°: достанется ли аномальное тепло в Украину — ответ синоптиков

В ближайшие дни Европу накроет волна жары. Во многих странах температура воздуха будет значительно выше нормы и достигнет отметок до +40°.

Придет ли аномальная жара в Украину, сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что прогнозы для стран Западной Европы нельзя переносить в Украину. Территорию нашей страны волна сильной жары не заденет.

В конце месяца ситуация изменится и ощутимо похолодает. Температура будет даже ниже климатической нормы, которая характерна для мая.

«На территорию Украины будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии. Погода будет преимущественно комфортной +21…+27°. Кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. В конце мая температура снизится и будет ниже климатической нормы для этого времени», - говорится в сообщении.

Погода в Европе — ряд стран накроет жара

На следующей неделе первая волна жары накроет Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигнет месячных рекордов. По прогнозам метеорологов, пишет Bloomberg , средняя температура поднимется на 5-11 градусов выше нормы и достигнет отметок +35-38°.

Причиной аномального потепления стал мощный антициклон – так называемый «тепловой купол». Именно он удерживает горячий воздух и способствует его дополнительному прогреванию у поверхности земли.

Метеорологи связывают усиление жары с изменением климата. По их словам, в Европе волны тепла теперь приходят раньше и становятся продолжительнее.

Напомним, климатологи предупреждают, что в 2026-2027 годах Землю может накрыть самый мощный экологический феномен за последние 150 лет - "супер"-фаза Эль-Ниньо. Это климатическое явление принесет планете аномальную жару, масштабные засухи и наводнения.

Впрочем, украинские синоптики подчеркивают, что украинцам не стоит паниковать. Ведь само собой Эль-Ниньо не является стопроцентной гарантией крушения, а является значительным повышением вероятности аномалий.

