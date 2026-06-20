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Европу охватила аномальная жара до +40, а на Украину надвигается опасная стихия: чего ожидать от погоды — синоптики
На выходных температура в Украине поднимется до +32 градусов, но жары выше +40 бояться не стоит.
В ближайшие выходные, 20–21 июня, в Украине будет хорошая летняя погода — без ужасной жары до +40 градусов, хотя в некоторых областях пройдут кратковременные грозы и будет действовать предупреждение о пожарной опасности.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 20–21 июня дневная температура в Украине составит +25…29 градусов, а на западе и юго-западе прогреется до +27…32 градусов.
«Не стоит опасаться „тридцаток“ в Украине из-за частых сообщений о западной европейской жаре. Действительно, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов», — отмечает Диденко.
По словам синоптика, в связи с климатическими особенностями Украины аномальной жары не предвидится, хотя температура поднимется до +30 градусов тепла.
Что касается осадков, то в субботу, 20 июня, грозовые дожди пройдут полосой от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области, тогда как на остальной территории будет сухо. В воскресенье, 21 июня, повсеместно сохранится солнечная и очень теплая погода, и лишь к вечеру зонтики понадобятся на крайнем западе.
По данным Украинского гидрометцентра, 20 июня в Украине ожидается хорошая погода с прояснениями.
В большинстве областей страны осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днём местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла. В юго-западной части ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла.
В то же время метеорологи напоминают, что 20–21 июня в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской и Одесской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 20 июня.
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