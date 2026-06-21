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- Украина
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Европу выжигает солнце: дойдет ли 40-градусная жара в Украину
Пока Западную Европу накрывает волна экстремального аномального зноя с температурами более +40°C, в Украине 22 июня будет господствовать вполне комфортное лето.
В ближайшие недели большинство стран Западной Европы окажутся в плену сильной жары. Самыми тяжелыми погодные условия будут во Франции и Испании, где столбики термометров будут достигать, а иногда и превышать отметку +40°C.
Угрожает ли Украине такая невыносимая жара, рассказала синоптик Наталья Диденко.
«В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских. Поэтому совет всем, кто находится не в Украине или кто собирается в путешествие, уже подумать, как лучше защититься от чрезмерных градусов», — предупредила Диденко.
По ее словам, жара как раз остановится перед нашими границами, но не решится их пересечь.
Так, в большинстве областей нашей страны завтра, 22 июня, ожидается вполне приемлемая как для лета температура воздуха. В течение дня столбики термометров покажут +25…+29°C, и только в местах с самым активным солнцем воздух прогреется до +30°C.
Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных областях, Черкасской и Полтавской областях, вечером Харьковской области. На остальной территории Украины без существенных осадков.
Погода в Киеве
По словам Диденко, в Киеве завтра, в понедельник, ожидается очень теплая, до умеренной жары, до +30 градусов, погода. В столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза.
«Не забывайте, что из-за жары даже небольшой дождь может за мгновение перейти хотя и в короткий, но сильный ливень. В очередной раз ценим наш замечательный украинский климат, лютая западная жара нам не грозит. По крайней мере, пока», — подытожила синоптик.
Напомним, что Европу накрыла волна адской жары, власти принимают меры.