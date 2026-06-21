Европу выжигает солнце: дойдет ли 40-градусная жара в Украину

Погода на 22 июня / © ТСН.ua

Реклама

В ближайшие недели большинство стран Западной Европы окажутся в плену сильной жары. Самыми тяжелыми погодные условия будут во Франции и Испании, где столбики термометров будут достигать, а иногда и превышать отметку +40°C.

Угрожает ли Украине такая невыносимая жара, рассказала синоптик Наталья Диденко.

«В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских. Поэтому совет всем, кто находится не в Украине или кто собирается в путешествие, уже подумать, как лучше защититься от чрезмерных градусов», — предупредила Диденко.

Реклама

По ее словам, жара как раз остановится перед нашими границами, но не решится их пересечь.

Так, в большинстве областей нашей страны завтра, 22 июня, ожидается вполне приемлемая как для лета температура воздуха. В течение дня столбики термометров покажут +25…+29°C, и только в местах с самым активным солнцем воздух прогреется до +30°C.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных областях, Черкасской и Полтавской областях, вечером Харьковской области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве завтра, в понедельник, ожидается очень теплая, до умеренной жары, до +30 градусов, погода. В столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Реклама

«Не забывайте, что из-за жары даже небольшой дождь может за мгновение перейти хотя и в короткий, но сильный ливень. В очередной раз ценим наш замечательный украинский климат, лютая западная жара нам не грозит. По крайней мере, пока», — подытожила синоптик.

Напомним, что Европу накрыла волна адской жары, власти принимают меры.

Новости партнеров