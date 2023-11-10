Евросоюз будет помогать Украине, потому что альтернативы нет — президент Европарламента

У стран Евросоюза нет альтернативы, кроме поддержки Украины в ее борьбе с российскими агрессорами за собственную свободу и безопасность в Европе.

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Об этом во время речи "Состояние Европы 2023" на конференции в Берлине под эгидой Фонда Конрада Аденауэра заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, сообщает корреспондент Укринформа.

"Кремль хотел бы, чтобы ситуация на Ближнем Востоке отвлекала нас от того, что все еще происходит в нашем Восточном соседстве. Наша поддержка для Украины не будет ослабевать в любом случае (зал встретил эти слова аплодисментами – ред.)", — сказала она.

Мецола заявила, что получает вопрос, устала ли она и члены Европарламента от поддержки Украины.

"Мой ответ – нет никакой другой альтернативы. Наша поддержка для Украины – это о мире, о реальном справедливом мире, основанном на свободе и на целостности Украины. Это о безопасности Европы в такой же степени, как о безопасности Украины. Это об открытой экономике и о верховенство права, которые подвергаются атакам. Это о защите европейского пути жизни, к которому присоединились миллионы европейцев после падения Берлинской стены 34 года назад", — подчеркнула президент Европарламента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном Департаменте Соединенных Штатов заявили, что помощь для Украины и Израиля является "императивом" для Вашингтона.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия просит страны, которым раньше продала оружие, вернуть его. Объясняется такая просьба очень просто – катастрофическими потерями в Украине.

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