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Евросоюз до конца года может подготовить гораздо больше украинских военных, чем планировалось

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Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Евросоюз до конца года может подготовить гораздо больше украинских военных, чем планировалось

Обучение украинских военных в ЕС / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В программу учений ВСУ в Евросоюзе могут добавить еще и тренировочные модули для пилотов F-16, которые должна получить Украина.

Евросоюз может обучить 40 тысяч украинских военнослужащих в рамках Военной вспомогательной миссии ЕС (EUMAM) вместо 30-ти, как планировалось ранее, ведь учения досрочно подходят к концу.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Толедо по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает Укринформ.

"Наша тренировочная миссия EUMAM для Вооруженных сил Украины...была имплементирована с беспрецедентной скоростью. Эта миссия уже предоставила тренировку для 25 тыс. украинских солдат... Мы выполним задание, которое было запрограммировано до конца года, до конца октября — достигнем количества в 30 тыс. военнослужащих, прошедших тренировку благодаря этой миссии. Я предложил министрам увеличить задачу этой миссии до 40 тыс. украинских военных, которые должны пройти тренировки до конца года", – заявил Боррель.

Он добавил, что военная тренировочная миссия ЕС для ВСУ должна отражать текущие потребности, стоящие перед украинской армией, и работать не только над количеством, а также над повышением качества обучения.

Кроме того, Боррель предположил, что в программу учений могут добавить и тренировочные модули для пилотов F-16, которые должна получить Украина.

"Украинцы нуждаются в более специализированной тренировке, для меньших групп и для большей возможности. Мы приветствовали решение Нидерландов и Дании предоставить Украине самолеты F-16. Мы исследуем возможность, как мы можем интегрировать тренировочные модули для пилотов этих F-16 в нашу миссию. Наша миссия. также должна быть способна внести вклад в тренировку этих пилотов", – сказал Боррель.

Напомним, Нидерланды передадут ВСУ все свои истребители F-16. Однако исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

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Дата публикации
Просмотры
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