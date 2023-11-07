Евросоюз готов начать переговоры с Украиной о вступлении — СМИ

Еврокомиссары в понедельник обсудили расширение Евросоюза и приняли предварительное решение начать переговоры с Украиной и Молдовой.

Еврокомиссары, скорее всего, поддержат начало переговоров с Украиной о вступлении вЕвропейский союз, в то время как Грузия получит статус кандидата.

Также читайте Без послаблений: Зеленский заявил о готовности Украины к вступлению в ЕС

Об этомсообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В сообщении указывается, что руководители кабинетов 27 еврокомиссаров во время встречи в понедельник обсудили расширение Евросоюза и приняли предварительное решение начать переговоры с Украиной и Молдовой.

"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове — открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями перехода к следующему шагу", — отметил Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что политолог Владимир Фесенко считает, что положительные прогнозы относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз оправдаются, однако после этого нас будет ждать непростой путь реформ.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшее время.

Читайте также: