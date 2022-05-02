Евросоюз и МОМ запускают всеукраинскую коммуникационную кампанию для предотвращения торговли людьми в условиях войны

2 мая Европейский Союз совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) запустили всеукраинскую коммуникационную кампанию по предотвращению торговли людьми во время войны.

Финансируемая ЕС кампания расскажет об основных правилах безопасности и рисках торговли людьми, о которых необходимо знать украинцам, спасающимся от российского вторжения. Группа 1+1 media и ее телеведущие Егор Гордеев и Людмила Барбир присоединяются к важной информационной работе по защите общества. В течение мая информационные материалы кампании в виде видеороликов, постеров и инфографики будут распространены в национальных медиа, социальных сетях, а также через наружную рекламу.

Реми Дюфло, заместитель председателя Представительства Европейского Союза в Украине, дал эксклюзивное интервью для Сніданку з 1+1 – о старте кампании.

«ЕС полностью солидарен с украинским народом перед лицом неспровоцированного и неоправданного вторжения России и продолжает оказывать мощную политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине. В условиях войны украинцы ежедневно сталкиваются с многочисленными рисками и опасностями, и мы призываем украинцев не терять бдительности, и помнить, что при таких сложных обстоятельствах всегда есть те, кто вам поможет, но есть и такие, кто может воспользоваться вашей уязвимостью, растерянностью, чтобы обмануть, эксплуатировать, нанести моральный и физический ущерб», – отметил Реми Дюфло.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля гуманитарные нужды Украины выросли до беспрецедентного уровня. Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), за первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине, в результате чего общее количество ВПЛ с начала войны превысило 7,7 млн или 17% населения.

«Заботясь о гражданах Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома, о пострадавших от войны и об уязвимых слоях населения, мы продолжаем оказывать необходимую гуманитарную помощь внутренним переселенцам и принимающим их общинам. В то же время, сложные жизненные обстоятельства толкают людей на отчаянные решения и к склонности принимать рискованные предложения помощи – убежища, транспорта, трудоустройства – что может угрожать трудовой, сексуальной и другими формами эксплуатации. Поэтому мы вместе с нашими партнерами из ЕС стремимся усилить нашу превентивную работу, чтобы украинцы, спасаясь от войны, всегда оставались в безопасности», – добавил Ан Нгуен, Глава Представительства МОМ в Украине.

Идею кампании также поддержала команда программы Сніданку з 1+1 и ее ведущие Егор Гордеев и Людмила Барбир. В рамках совместного ТВ-проекта украинцы увидят цикл сюжетов о пяти маркерах безопасности по документам, транспорту, получению помощи, связи и общению.

«Мы должны признать, что угроза торговли людьми для украинцев во время войны – это реальная опасность. Прошу не легкомыслить, прилагать все усилия и быть вооруженными информацией, чтобы защитить себя и спасти жизнь себе и тем, кто рядом. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь нашим людям чувствовать себя увереннее и наконец остановить мошенников. И Людмила Барбир тоже присоединяется», – рассказал Егор Гордеев.

«Я участвую в этом проекте и верю, что практические советы и истории помогут многим украинцам, кто вынужден покидать свой дом, позаботиться о себе, а также призываю обращаться на бесплатную горячую линию по консультированию мигрантов 527 с мобильного в Украине. 527 – прежде всего!», – подчеркнула Людмила Барбир.

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