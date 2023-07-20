Евросоюз может перенести учения ВСУ на территорию Украины: СМИ раскрыли, когда это может произойти

Жозеп Боррель хочет расширить тренировочные миссии для ВСУ и учить больше украинских военных.

Учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Так, Боррель ко встрече министров стран ЕС подготовил перечень предложений по военной поддержке Украины. Глава европейской дипломатии предложил расширить программу обучения украинских военных и постепенно перенести миссии учений из стран Европы в Украину. Однако, вероятно, это произойдет только после войны.

Кроме того, Боррель намерен расширить тренировочные миссии для ВСУ. На первом этапе планировалось обучение для 30 тысяч военных, из которых 25 уже прошли программу.

"Новые количественные и качественные цели учений должны быть определены в ближайшее время", – говорится в документе ЕС.

Также Боррель рекомендует выделить дополнительные средства на поставку вооружения и техники для Украины. Он предлагает, чтобы ЕС присоединился к финансированию поставок современных истребителей.

Кроме того, глава европейской дипломатии предлагает ЕС усилить сотрудничество с Украиной в сфере производства оружия и обмена развединформацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская служба внешних дел планирует расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск на территории Украины когда "разрешат обстоятельства". В ЕС планируют укрепить противовоздушную оборону Украины и софинансировать передовые системы вооружений государствами-членами "включая ракеты и боевые самолеты".

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