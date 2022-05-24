Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.

Совет Европейского Союза принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки по определенным украинским товарам.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", — говорится в сообщении.

Там отметили, что захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.

Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности:

все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенному отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам;

взыскания антидемпинговых пошлин на импорт из Украины;

применение общих правил импорта касательно импорта происхождением из Украины.

Напомним, Европарламент упразднил импортные пошлины ЕС для Украины на год.

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