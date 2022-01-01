Евросоюз отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу

Нововведения планируют ввести в следующем году.

ЕС не будет вводить в 2022 году запуск системы ETIAS, по которой путешествующие в Европу по безвизу должны уплатить 7 евро сбора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После запуска и переходного периода въехать в ЕС по биометрическому паспорту украинцы смогут только в случае авторизации в новой системе. Она будет стоить 7 евро и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

Регистрация не является аналогом визы, а заявка не требует посещения визового центра. Она осуществляется онлайн. Для этого нужно будет заполнить анкету-опросник. Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Далее данные будут сверяться с базами ЕС для проверки того, не превысило ли лицо время пребывания в Евросоюзе, не совершало ли преступлений и нет ли других запретов.

Напомним, что ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по Украине.

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