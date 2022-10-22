Евросоюз передал ВСУ еще 16 грузовиков повышенной проходимости

Украина получила очередную поставку грузовиков из ЕС. В общей сложности для ВСУ должны прибыть 90 таких автомобилей.

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины 16 грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Об этом 22 октября сообщило представительство ЕС в Украине.

"Усиливаем мобильность и возможности киберзащиты Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира", — говорится в сообщении.

Всего в Украину из ЕС прибыли 16 грузовиков повышенной проходимости. Бортовые грузовые автомобили Renault Trucks 4×4 D220 предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Отметим, Евросоюз в июне этого года начал поставки медицинским и материально-техническим подразделениям ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости. Эта техника является частью более широкой меры помощи от ЕС на сумму 31 млн евро, принятой 2 декабря в поддержку Украины.

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