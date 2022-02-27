Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину – глава ЕС

Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину – глава ЕС

Это будет сделано в первый раз.

Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России.