«Евровидение» утвердило новые правила для стран в войне: сможет ли Украина участвовать в конкурсе

Евровидение / © Associated Press

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Европейский языковой союз (ЕВС) утвердил изменения в правилах «Евровидения -2027» в отношении воюющих стран. Согласно новым правилам, песенный конкурс запрещено проводить в государствах, где идет война или сложная «геополитическая ситуация».

Об этом сообщили на сайте Евровидения.

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Новые правила «Евровидения»

Теперь страна-победитель не сможет проводить конкурс, если «вооруженный конфликт или другая геополитическая ситуация» угрожает безопасности и стабильности страны или региона.

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При необходимости ЕВС может заказать независимую оценку безопасности региона победителя. Если она будет свидетельствовать о опасности, то победитель-член будет считаться неспособным провести мероприятие. В этом случае ЕВС определит альтернативного организатора вещания.

«Назначенный организатор вещания возьмет на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением конкурса, включая ответственность за организацию, производство и проведение мероприятия. Организатор вещания будет организовывать конкурс самостоятельно и не будет обязан проводить мероприятие от имени другого члена», — говорится в заявлении.

Другие изменения касаются условий использования аудиоконтента и возраста. С 2027 года участникам должно быть не менее 18 лет на момент первой репетиции. Раньше минимальный возраст составлял 16 лет.

«Евровидение» — последние новости

Напомним, впервые с 2015 года среди участников «Евровидения» появилась новая страна. В следующем году к песенному конкурсу присоединится Канада. Она дебютирует в Болгарии, где и отгремит «Евровидение».

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Украинская певица LELÉKA, которая принимала участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», раскрыла расходы на участие и оставшиеся у нее долги.

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