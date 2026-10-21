«Ей бы еще цвести и любить»: в результате ракетного удара по Киеву погибла 21-летняя девушка из Ровенской области

Марьяна Токарчук

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В результате российских обстрелов Киева 19 октября погибла 21-летняя Марьяна Токарчук из Ровенской области.

Об этом рассказала мама девушки Татьяна Токарчук.

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Марьяна погибла в результате ракетного удара в Киев, получив осколочные ранения.

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«Нет слов, чтобы описать эту боль. Нет слов, чтобы принять то, что мой ребенок больше не рядом. Это горе, которое невозможно постичь, и боль, с которой невозможно смириться. Моя девочка, мое солнышко, почему так рано?.. Как жить дальше без тебя? Ты навсегда останешься в сердце моем, в моих мыслях и молитвах. Люблю тебя безгранично, моя доченька», — пишет сокрушенная мать.

Марьяна Токарчук родилась в селе Деражное Ровенской области. В Деражненской объединенной территориальной громаде сообщили, что прощание состоялось 21 октября в 14 у родного дома девушки.

«Она должна была жить, мечтать, любить, создавать семью и творить будущее нашей Украины. Ей бы еще цвести, радоваться каждому новому рассвету, но вражеская атака мгновенно прервала все надежды и чаяния. Жестокий враг забрал любящую дочь, светлого и доброго человека, чье сердце так рано перестало биться», — добавили в общине.

Марианна Токарчук была выпускницей Международного экономико-гуманитарного университета им. акад. С. Демьянчука в г. Ровно, сообщили в Facebook Ассоциации выпускников заведения.

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Девушка в 2026 году окончила факультет здоровья, физической культуры и спорта.

«Невероятно больно осознавать, что война уносит молодые жизни, разрушает мечты и обрывает планы на будущее. Это трагическое известие стало тяжелой болью для университетского сообщества. В памяти преподавателей и всех знавших Марьяну она навсегда останется частью нашей университетской семьи», — отметили в вузе.

Напомним, Россия в ночь на 19 октября атаковала Киев ракетами и дронами. Погибла 21-летняя девушка, восемь человек получили ранения, четыре из них госпитализированы.

Сегодня, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку. Погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.

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