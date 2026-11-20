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Ей было всего 19: российская атака на Одессу унесла жизнь Виталины Ауловой
В Одессе российский удар унес жизнь 19-летней Виталины Ауловой.
В ходе российского удара по Одессе 18 ноября погибла 19-летняя Виталина Аулова. В момент атаки она была на работе в местном ресторане.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Ярославского лицея Белгород-Днестровского района.
О ее гибели в лицее сообщили 19 ноября. Учителя и ученики отметили, что это потеря для всего заведения, и выразили соболезнования родным и близким девушки.
«Ее земной путь завершился слишком рано, но память о ней останется с теми, чьих сердец она коснулась», — говорится в сообщении лицея.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в день атаки Виталина работала в ресторане, возле которого упал российский дрон.
Во время этой атаки один из российских дронов ударил по улице Европейской. Там погибли три человека — две женщины и мужчина.
Атака РФ на Одессу — последние новости
Напомним, российские войска нанесли удар по Одессе. В центральной части города поврежден жилой дом, а в Сети появились кадры с дымом и огнем на месте атаки.
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что россияне целенаправленно атакуют центр Одессы, чтобы разрушить здания, являющиеся частью мирового исторического и культурного наследия.
Ранее мы писали, что в Одессе в результате российского удара 18 ноября погибла кооординатор и продюсер «Першого міського» канала Кристина Лысенко.