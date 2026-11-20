Виталина Аулова / © соцмережі

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В ходе российского удара по Одессе 18 ноября погибла 19-летняя Виталина Аулова. В момент атаки она была на работе в местном ресторане.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Ярославского лицея Белгород-Днестровского района.

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О ее гибели в лицее сообщили 19 ноября. Учителя и ученики отметили, что это потеря для всего заведения, и выразили соболезнования родным и близким девушки.

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«Ее земной путь завершился слишком рано, но память о ней останется с теми, чьих сердец она коснулась», — говорится в сообщении лицея.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в день атаки Виталина работала в ресторане, возле которого упал российский дрон.

Виталина Аулова / © соцмережі

Во время этой атаки один из российских дронов ударил по улице Европейской. Там погибли три человека — две женщины и мужчина.

Атака РФ на Одессу — последние новости

Напомним, российские войска нанесли удар по Одессе. В центральной части города поврежден жилой дом, а в Сети появились кадры с дымом и огнем на месте атаки.

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Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что россияне целенаправленно атакуют центр Одессы, чтобы разрушить здания, являющиеся частью мирового исторического и культурного наследия.

Ранее мы писали, что в Одессе в результате российского удара 18 ноября погибла кооординатор и продюсер «Першого міського» канала Кристина Лысенко.

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