Ей должно было исполниться 36 лет: активисты провели под МВД акцию, приуроченную ко дню рождения Кати Гандзюк

17 июня Екатерина Гандзюк должна праздновать свое 36-летие.

Ко Дню рождения херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую в 2018 году облили серной кислотой у подъезда ее дома, активисты провели акцию под стенами Министерства внутренних дел, где зажгли файеры. Накануне Екатерине должно было исполниться 36 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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У МВД активисты требовали привлечь к ответственности правоохранителей, причастных к саботажу следствия в первые месяцы после нападения и покрытии преступников. Год назад в этом деле были задержаны ключевого обвиняемого в организации преступления — бывшего главу Херсонського облсовета Владислава Мангера. Он под стражей. Также в СИЗО остается экс-помощник депутата облсовета Алексей Левин.

Пятеро непосредственных исполнителей убийства отбывают наказание, им суждено от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Напомним, почти три года назад в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк: ее облили кислотой, ожоги составляли 40% тела, девушке сделали несколько операций, но от полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на законченное умышленное убийство.

В августе 2020 года Днепровский суд начал рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых возможные организаторы — глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин.

Игоря Павловского признали виновным в сокрытии преступления и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

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Новости Украины: активисты устроили акцию ко Дню рождения Екатерины Гандзюк

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